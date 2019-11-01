Mucize Doktor'da kötü haber

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 31 Ekim Perşembe akşamı 8. son bölümüyle ekrana geldi. Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder ve Reha Özcan'ın başrollerde oynadığı, şimdiden 43 ülkeye satılan Mucize Doktor'un 8. son bölümünde, Ali Vefa bir silahlı soygunun ortasında kalınca işler karıştı. Soygunun bir kadını vurması sonrasında hasta yakınları Ali'yi suçladı. Tanju ise bunu fırsat bildi ve hasta yakınına Ali'yi Sağlık Bakanlığı'na şikayet etmesini istedi.

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜMDE ALİ'YE BÜYÜK ŞOK

Mucize Doktor'un 7 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 9. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa hastaneye gelen bir muhabir, Tanju tarafından yanlış yönlendirilmesi sonrasında skandal bir habere imza atıyor. Tıp dergisine kapak olan Ali, 'Farkındalık adına ihmal' başlıklı haberle hedef gösteriliyor. Diğer yandan ise bakanlık da hasta şikayeti nedeniyle soruşturma başlatıyor. Hastanenin yönetim kurulu ise toplanarak Ali Vefa'dan savunma alıyor. Peki Mucize Doktor'da Ali hastaneden ayrılacak mı? Bu sorunun yanıtı yeni bölümde belli olacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.