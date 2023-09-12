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  3. Nükhet Duru'dan olay olan dayak itirafı: ''Orkestra şefinden dayak yedik!''

Nükhet Duru'dan olay olan dayak itirafı: ''Orkestra şefinden dayak yedik!''

Nükhet Duru'dan olay olan dayak itirafı: ''Orkestra şefinden dayak yedik!''
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Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı programda yaptığı itirafla sosyal medyada gündem oldu. İpek Tuzcuoğlu'un sunduğu Hayatıma Dokunanlar'a katılan Nükhet Duru, "orkestra şefinden dayak yerdik" dedi.

Türk müziğinin usta sanatçılarından Nükhet Duru, İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan Hayatıma Dokunanlar programına katıldı. İpek Tuzcuoğlu'nun sorularına yanıt veren Nükhet Duru kendi dönemine ait bir itirafıyla şaşırttı.

Müzik sektörü hakkında konuşan Nükhet Duru, “Nerede duysanız tanıyacağınız sesler kalmadı. Saçlar, kıyafetler, davranışlar aynı. Sesler de zaten stüdyo marifetiyle düzenlenmiş. Ben başladığım dönem öyle küçük bir detone olsun veya ritmin dışında kalmak olsun dayak yerdik biz orkestra şefinden” ifadelerine yer verdi.

İpek Tuzcuoğlu'nun, "Günümüzde anlamlı sözler ve ritimler kalmamasını neye bağlıyorsun?" sorusuna cevap veren Nükhet Duru, "Teknolojiye çok yapıştık. Doğru kullanmıyoruz. İyi şarkı çıkmama nedeni o güzel aşklar yok. 'Sevmeden sevişmeler dönemi' diyorum ben. Bu tabii şarkının ve hayali geliştirecek olayların varlığını yok ediyor. Sadece müziğin matematiksel gerçeği kalıyor. Ben takılmadım öyle bir şeye. Hiçbir şey hakiki değil” şeklinde konuştu.

Etiketler nükhet duru ipek tuzcuoğlu dayak itiraf orkestra şefi
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