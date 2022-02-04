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Olay yaratan Survivor yorumu: Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...

Olay yaratan Survivor yorumu: Baktı Acun Survivor seyredilmiyor...

Survivor'da Nisa, Ogeday, Mert ve Sude arasında yaşananlara Söylemezsem Olmaz programında ilginç bir yorum yapıldı.

Survivor All Star'da Mert Öcal ve Sude yakınlaşması Nisa ve Ogeday'ın müdahalesiyle bölünmüştü. Survivor Mert'in Sude ve eski yarışmacı Makbule ile aşk yaşadığını Survivor'un Gönüllüler Takımı'nda yer alan Ogeday ve Nisa iddia etmişti. Yaşanan olaylardan sonra sosyal medya karışmış ve bu ilişki ağı yarışmaların önüne geçmişti.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun da gündeminde Survivor'da yaşananlar vardı. Seren Serengil yaşananları duyunca "Burası Biri Bizi Gözetliyor mu? Baktı Acun Survivor seyredilmiyor bu hikâyeler olmaya başladı. Acun bilerek aldı bunları bence... Özel hayat konuşulmayan program tutmuyor" yorumunda bulundu.

Arto ise bunun üzerine "Müge Anlı'da bile göremezsin bunu" dedi.

Etiketler survivor yorum acun
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