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Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

Dudaktan Kalbe dizisinde ''Namık'' karakterine hayat veren oyuncu Yunus Güner, İstanbul'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 49 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Süha Uygur duyurdu.

Bütün Çocuklarım, Dudaktan Kalbe, Yaz Evi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Yunus Güner'den acı haber geldi.

Yunus Güner Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haberi Süha Uygur duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Uygur, üzüntüsünü, "Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Çok erken oldu Yunus... Nurlar içinde uyu güzel adam" sözleriyle dile getirdi.

Takipçileri ise Süha Uygur'a başsağlığı mesajları ile destek oldu.

YUNUS GÜNER KİMDİR?

Türk halkı Yunus Güner'i aralarında 'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'nin de olduğu televizyon dizilerinden tanıyor. 1972 İstanbul doğumlu olan başarılı oyuncu 2015 yılında verdiği bir söyleşide kendini şöyle anlatmıştı:

"Aslında ben bugüne kadar çok işte yer aldım ama ön plana çıkmak için çok uğraşmadım. Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol aldım, sonra da dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştım. Ardından tekrar dizilere döndüm. Bugüne dek hep sadece sevdiğim, bir parçası olmak istediğim işlerde yer aldım." 

Etiketler yunus güner cihangir
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