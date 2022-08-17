Özel jette cinsel ilişki itirafı ile gündeme gelmişti! Erol Köse'den olay yaratan Nez yorumu

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'a konuk olan Erol Köse, Nez ile ilgili olay yaratan bir yorumda bulundu.

Sözünü sakınmadan yaptığı yorumlarla gündeme gelen Erol Köse, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'a konuk oldu. Erol Köse arasının bozuk olduğu Nez ile ilgili soruyu pas geçmedi. Köse şarkıcı Nez'in kendisi için söylediği bir söze alındığını ifade ederek sitem etti.

Erol Köse konuşmasında "Seksi imajları benim ona yüklediğimi söyledi. Dansözdün oradan aldım şarkıcı yaptım. Geçen gün uçaktaki bazı deneyimlerini anlatıyordu, ay ne kadar muhafazakarmış da benim mi haberim yokmuş yani" dedi.

Fezi Altun ise bu açıklamayı bölerek "Kendi anlatınca sorun yok ama başkası deyince tacize giriyor. 90'lar döneminde şimdiki hassas zihinler de yoktu" dedi.

BOMBA DAVUT GÜLOĞLU AÇIKLAMASI

Erol Köse ise bunun üzerine "Ben şunu kaldıramıyorum ben seni star yapmışım. Ayda 50 işe gidiyordu para basıyordu. Beni aradılar Davut Güloğlu'yla öpüşüp halay çekiyor, çağırdım bunları, biz seviyoruz birbirimizi. Dedim ki; Davut sen evlisin! Boşanmak üzereyim yalanını yıllardır söylüyor. Nez'e de sen büyüyü bozdun sana bir şey yapmam artık dedim. Sonra barıştık çok da sevdiğim bir arkadaşım" yanıtını verdi.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI

Şarkıcı Nez daha önce katıldığı yayında 'Koli kestiği' (Cinsel ilişkiye girmek) en sıra dışı yerin ise sinema salonu olduğunu söylemişti. Nez "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem" itirafında bulunmuştu.