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Pelin Batu 4 yıllık eşinden boşandı

Pelin Batu 4 yıllık eşinden boşandı

Oyuncu Pelin Batu ve doktor eşi Macit Bitargil anlaşmalı olarak boşandı.

2018 yılında Roma'da evlenen Pelin Batu ve Macit Bitargil, çift geçtiğimiz aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı. Boşanma davası bugün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı. Anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının ortak velayet olmasına karar verildi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Duruşma salonu önünde gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz" sorusuna Pelin Batu, "Hayırlı olsun" diye cevap verdi. 

Pelin Batu adliyede

DHA

Etiketler pelin batu macit bitargil
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