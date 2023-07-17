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  3. Pınar Altuğ'dan tatil pozuna gelen ''emekli perişan'' yorumuna cevap

Pınar Altuğ'dan tatil pozuna gelen ''emekli perişan'' yorumuna cevap

Pınar Altuğ'dan tatil pozuna gelen ''emekli perişan'' yorumuna cevap
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Haklarından birçok kez ayrılık haberi çıkan ancak bu iddiaları her fırsatta yalanlayan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çitfi tatilini sürdürürken PınatrAltuğ, kendisine gelen bir yoruma cevap verdi.

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu. İkili bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Mutlu bir çift olarak gündeme gelseler de sık sık haklarında boşanma haberi çıkan çift adeta düşman çatlatıyor. Altuğ ve Atacan yakın dostlarıyla şu sıralar güneşin ve denizin tadını çıkarmak için tekne tatilinde.

"SÜRÜNÜYORUZ" YORUMU
Pınar Altuğ tatilden karelerini de paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak keyifli anlarını paylaşan oyuncuya gelen "Hayat size güzel kızım, emekli perişan nerede tatil sürünüyoruz" yorumu şaşırttı.

Oyuncu Pınar Altuğ ise bu yoruma sessiz kalmadı. Oyuncu gelen yoruma "Gönül isterdi ki herkes gönlünce yaşayabilsin" yanıtını verdi.

Etiketler pınar altuğ yorum tatil
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