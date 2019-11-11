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  3. 11 Kasım 2019 17:15

Playboy Dan Bilzerian başkanlığa aday olacak

Silahlara düşkünlüğü ile bilinen ünlü Instagram fenomeni, playboy Dan Bilzerian 2024'te gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimlerine aday olacağını açıkladı.

Playboy Dan Bilzerian başkanlığa aday olacak
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 Pokerdeki başarısıyla servetine servet katan Bilzerian aynı zamanda sosyal medyada güzel kadınlarla çevrili hayatıyla da biliniyor.

Kendine 'Instagram'ın Kralı' diyen Bilzerian çok sayıdaki takipçisinin ona Beyaz Saray'ın kapılarını aralayabileceğini düşünüyor.

ABD kaynaklı magazin sitesi TMZ'nin sorularını yanıtlayan Bilzerian geçtiğimiz hafta adaylığını açıklayan rapçi Kanye West için "Hillary'den (Clinton) iyi" yorumunu yaparken, kendi adaylığına da göz kırptı.

"Bence bana karşı yarışacak. Bakalım!" ifadelerini kullanan Bilzerian seçimlere hazırlanmak için yeterli vaktinin olduğunu söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Selfie Sunday's

Dan Bilzerian (@danbilzerian)'in paylaştığı bir gönderi ()

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