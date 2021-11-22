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Şahan Gökbakar’dan ilginç derbi yorumu

Şahan Gökbakar’dan ilginç derbi yorumu

Şahan Gökbakar, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı olan ünlü sanatçı Şahan Gökbakar NEF Stadı’ndaki karşılaşmayı, Instagram hesabından paylaştığı ‘Derbi bitti derdi kaldı’ başlıklı hikaye ile değerlendirdi.

İşte Gökbakar’ın gözünden derbi:

Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek de penaltı olmalıydı.

Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti.

Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen.

Etiketler derbi yorum
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