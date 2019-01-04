Şarkıcı Çağatay Akman'a tepki yağıyor

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' parçasıyla tanınan Çağatay Akman, 'Nasıl Çağatay Akman Oldum' isimli bir kitap çıkardı. Sosyal medyaüzerinden 20 yaşındaki şarkıcının kitabına gelen mesajlar dikkat çekti.

'Nasıl Çağatay Akman Oldum' diye kitap çıkaran Çağatay Akman, hayatını anlattığı kitabını sosyal medyahesabından tanıtınca hiç beklemediği yorumlar aldı.

"ŞARKICISIN, ŞARKICI KAL"

Genç şarkıcı hakkında "Bu kitap bize ne katacak?", "Şarkıcısın, şarkıcı kal", "Haberimiz yokken atom mu parçaladın?", "Eline kalem alan kitap yazıyor", "Bu ego nereden?" şeklinde yorumlar yapıldı.