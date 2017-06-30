CHP milletvekili yürürken kalp spazmı geçirdi !
CHP milletvekili yürürken kalp spazmı geçirdi !
Didem Soydan'ın aynaya yansıyan görüntüsü olay oldu
Didem Soydan'ın aynaya yansıyan görüntüsü olay oldu
Bir Avrupa ülkesi daha eşcinsel evliliği onayladı
Bir Avrupa ülkesi daha eşcinsel evliliği onayladı
Bu sahnenin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
Bu sahnenin sırrı yıllar sonra ortaya çıktı
Sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğrafla alay konusu oldular
Sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğrafla alay konusu oldular
Onun tek suçu, plajda
Onun tek suçu, plajda "yalın ayak" gezmesi
Sigara fiyatlarına zam gelecek mi ? Resmi Gazete'de yayımlandı
Sigara fiyatlarına zam gelecek mi ? Resmi Gazete'de yayımlandı
Dikkat ! Şapkasız ve gözlüksüz sakın dışarı çıkmayın
Dikkat ! Şapkasız ve gözlüksüz sakın dışarı çıkmayın
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 30 Haziran 2017 12:16

Şener Şen o ismin adını bile duymak istemiyor

Yeşilçam'ın iki efsanesi Şener Şen ile İlyas Salman'ın küs olduğu ortaya çıktı.

Şener Şen o ismin adını bile duymak istemiyor
A+ A-

Yeşilçam'ın iki efsane oyuncusu; Şener Şen ile İlyas Salman... Beraber "Banker Bilo", "Çiçek Abbas", "Kibar Feyzo", "Şekerpare" ve "Çöpçüler Kralı" gibi Türk sinemasının köşetaşı kabul edilen komedi filmlerinde kamera karşısına geçtiler. Ancak efsane olan bu iki önemli oyuncunun uzun süredir küs olduğu ortaya çıktı. Üstelik Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı konuşuluyor. 

Son olarak Yavuz Turgul'un "Yol Ayrımı" filminde Rutkay Aziz, Ruhsal Öcal ve Tilbe Saran gibi ustalarla kamera karşısına geçen Şen ile eski dostu İlyas Salman'ın arasına iddiaya göre siyasi fikir ayrılığı girdi. İkili bu yüzden dostluklarını bitirme kararı aldı. Şener Şen, yaşanan bir tartışma sonrasında görüşlerini çok sert bulduğu ve beğenmediği İlyas Salman'a, "Bir daha benim adımı dahi hiçbir ortamda ağzına alma" dedi. İkili bir daha görüşmedi. Bu durumdan habersiz olan yapımcılar, birçok kez Şener Şen ve İlyas Salman ikilisine film teklifi götürdü. Ancak ikili dostluklarını bitirdiği için gelen teklifleri geri çevirdi.  

İlyas Salman, artık katıldığı ortamlarda Şener Şen'in adını bile anmamaya özen gösteriyor. Geçen yıl Kemal Sunal'la ilgili katıldığı bir anma toplantısında başta "Kibar Feyzo" filminin çekimleri sırasında yaşanan bir anıyı anlattığı sırada Şener Şen ile aralarının bozuk olduğunu ağzından kaçıran İlyas Salman, "Ben, Adile (Naşit) abla ve başka bir orta yaşlı bir oyuncu daha var, ama kendisi benim, ismini hiçbir ortamda zikretmemi istemiyor. Ben bu duruma saygı duyduğum için ismini söylemiyorum" diyerek konuya başlıyor. Ancak Youtube'ta yaklaşık 400 bin kez izlenen konuşmanın ilerleyen bölümlerinde Şener Şen'in ismini "Şener abi" diyerek ağzından kaçıyor.

Medyatava

şener şen , yeşilçam