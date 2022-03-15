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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'ya eleştiri: Hiç acımıyorum

Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'ya eleştiri: Hiç acımıyorum

Seren Serengil Acun Ilıcalı'nın evliliği yıktığını iddia ettiği Şeyma Subaşı için "Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum" dedi.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı Söylemezsem Olmaz masasında konuşuldu. Nikah masasına oturmak için gün saydıkları düşünülürken gelen beklenmedik ayrılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Serengil Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı'nı hatırlattı ve "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum. Acun'a üzülüyorum onun başına geldi, ona musallat olacak" dedi.

ZEYNEP YILMAZ YORUMU
Seren Serengil'in bir ilginç yorumu da Acun Ilıcalı'nın özel hayatıyla ilgiliydi. Serengil Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile aşkını unutup "Ben ne hissediyorum Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum" dedi.

Etiketler şeyma subaşı seren serengil
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