Şevval Sam güzellik sırrını açıkladı: O iki besini tüketmeyin

Güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Şevval Sam, güzellik sırrını paylaştı.

Türkiye'de gıda anlamında belli ürünlere yoğun bir ilgi var. Ünlü oyuncu Şevval Sam da tam da bu ürünlerden 2'si hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Güzelliğinin sırrı sorulan ünlü oyuncu, bu sırrın 2 besini tüketmemekte olduğunu söyledi. Ancak ülkemizdeki vatandaşlar bu 2 besini de çok seviyor.

Şam, "Güzellik sırrım, 22 yıldır et ve tavuk yememek" ifadelerini kullandı. Ancak Türkiye'de etli ve tavuklu yemekler bir hayli tüketiliyor.

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