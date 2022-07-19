  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile kavgası sonrası ablasına patladı!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile kavgası sonrası ablasına patladı!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile kavgası sonrası ablasına patladı!

Bodrum'da eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde tartıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı sinirini ablasından çıkardı.

Şeyma Subaşı şu sıralar çok gergin. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir ortamda eski eşi Acun Ilıcalı ile nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşadığı konuşulan Subaşı bu sefer de ablasıyla kavga etti.

İddialara göre; Şeyma Subaşı eski eşinin kanalında çalışan ablası Kübra Açıl ile telefonda bağıra çağıra kavga etti. Şeyma Subaşı'nın ablasına “Hayatıma kimse karışamaz” diye bağırdığı iddiaları sosyal medyada yer aldı.

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Açıl'ın kardeşini özel hayatı nedeniyle uyardığı da gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; Subaşı ise ablasına "Sen kim oluyorsun?" diyerek kızdı.

 

Etiketler şeyma subaşı abla sinir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu sefer de ''vallahi, billahi'' diyerek uyardı
''Sivrisinekler hep beni ısırıyor'' diyenler dikkat! Bilim insanları sırrını çözdü
Fahiş zamcı ev sahipleri yandı! Başları büyük dertte
Patlayan vaka sayıları sonrası Bakan Koca'dan yeni açıklama
KYK borcu olanlara büyük şok! Sosyal medyada tepki yağdı
Tam 12 kilo vermişti: Büşra Pekin diyeti bozdu
Yumurtaya rekor zam
Son seçimleri bilen firma son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Esra Erol havuz başı pozlarına beğeni yağdı
Marmaris'te bir köpekbalığı paniği daha! Bu sefer tokat attılar!