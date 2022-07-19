Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile kavgası sonrası ablasına patladı!

Bodrum'da eski eşi Acun Ilıcalı ile herkesin içinde tartıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı sinirini ablasından çıkardı.

Şeyma Subaşı şu sıralar çok gergin. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir ortamda eski eşi Acun Ilıcalı ile nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşadığı konuşulan Subaşı bu sefer de ablasıyla kavga etti.

İddialara göre; Şeyma Subaşı eski eşinin kanalında çalışan ablası Kübra Açıl ile telefonda bağıra çağıra kavga etti. Şeyma Subaşı'nın ablasına “Hayatıma kimse karışamaz” diye bağırdığı iddiaları sosyal medyada yer aldı.

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Açıl'ın kardeşini özel hayatı nedeniyle uyardığı da gündeme geldi. Takvim'in haberine göre; Subaşı ise ablasına "Sen kim oluyorsun?" diyerek kızdı.