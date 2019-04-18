Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'ya rakip oluyor

Şimdilerde, Acun Ilıcalı ile birlikte olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ile Amerika'da olan Şeyma Subaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kızı Melisa ile daha fazla vakit geçirmek adına bu sene Coachella müzik festivaline katılmayan Şeyma Subaşı, yine de Amerika’ya giderek boşanmanın ardından yaşantısını çok da fazla değiştirmediğini gözler önüne seriyor.

Kızı Melisa ile birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair bol bol paylaşımda bulunan Subaşı geride bıraktığımız gün instagram hesabının hikaye kısmından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bebek’te sağlıklı yemekler sattığı bir mekanı bulunan Subaşı kızıyla birlikte oynarken çektiği videonun üzerine bir Youtube kanalı açma isteğinden bahsetti.

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