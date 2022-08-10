Şeyma Subaşı bu hakareti affetmedi: ''Parası olanın metresi!''

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kendi fotoğrafını paylaşarak altına "parası olanın metresi" ve ağza alınmayacak küfürler yazdığı iddia edilen 5 zanlı kadınla uzlaşmadı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliği ile kamıoyu tarafından tanınan ve boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, kendisine hakaret eden kadınları affetmedi.

"PARASI OLANIN METRESİ"

Subaşı, kendi fotoğraflarını kullanarak oluşturulan birden fazla sosyal medya hesabını ihbar etti. Hesaplarda kendisi hakkında ve kişisel haklarına yönelik çok ağır hakaretler (Avrupalı o... parası olanın metresi) ve montajlı çıplak paylaşımlar yaptıklarını ileri süren Subaşı, kullanıcıların tespit edilip, cezalandırılmasını istedi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; emniyet güçleri tarafından olayla ilgili inceleme yapıldı. Sosyal medya hesaplarının sahibi yöneticilerin kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrası kadınların evlerindeki dijital materyallere el konuldu. İncelemede, aynı kadınların ortak olarak birden fazla hesap açtıkları ve bu hesaplara aynı dijital materyaller üzerinden girdikleri, Subaşı, hakkında hakaret paylaşımları yapan hesaba aynı materyaller üzerinden defalarca kez giriş yapıldığı, söz konusu hesapların bilgi ve şifreleri hakkında notlar bulunduğu tespit edildi.

Savcılık, iş birliği içinde hareket eden Cansın K., İlknur R., Yeşim N., Yazgülü T. ve Pınar K. isimli kadınların, Subaşı'na yönelik 'hakaret' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldı. 5 şüpheli Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'HESAPLARI EĞLENCE AMAÇLI AÇMIŞTIK'

Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan kadın kullanıcılar, hesapları eğlence amaçlı kullandıklarını, olayların bu noktaya geleceğini tahmin edemediklerini beyan etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı, kadınlarla uzlaşmayı reddetti.