  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılınca kolundaki ‘Meedo’ dövmesini siyah bant şeklindeki dövme ile kapatmıştı. Miami'de 3,5 milyon dolarlık ev alan ve evlenmesi beklenirken ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı sosyal medyadan ayrılık açıklaması yayınlamıştı.

Ayrılık sonrası İstanbul'a dönenen Şeyma Subaşı biten ilişkisiyle ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

 "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 seneidr Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum"

PARİS'TE AŞK TAZELİYORLAR
1,5 yıl birliktelik yaşadığı Meedo Alsaloussi ile evlilik yolundaki ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Şeyma Subaşı ayrılığa dayanamadı. Şeyma ve Meedo yeniden barıştı. Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenildi. Meedo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler Şeyma Subaşı sevgili mısırlı sevgilisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Görenler gözlerine inanamadı: Pınar Deniz'in gençlik fotoğrafları ifşa oldu
Resmen duyurdu: Satılamayan kurbanlıklar için flaş karar
Aylin Nazlıaka Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı yeri açıkladı
Bursa'da 2 bin yıllık bayram geleneği... Kurban derilerinden kıyafetler giyip...
Arda Güler geceye damga vurdu! Fenerbahçe'den ''Kurtlar Vadisi'' paylaşımı
Bakan Koca açıklamıştı: Randevular açıldı, haberi duyan hastaneye koştu
Bahçeli'ye verilen harita Yunanistan'da infial yarattı
İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti: Bakan Koca'dan açıklama
Dilan Çiçek Deniz'den kumsal pozu: Siyah bikinisiyle yine nefes kesti
4 milyon aileye, aylık 7 bin 200 lira: Aile destek programının detayları belli oldu