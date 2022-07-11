Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Subaşı, Mısırlı sevgilisinden ayrılınca kolundaki ‘Meedo’ dövmesini siyah bant şeklindeki dövme ile kapatmıştı. Miami'de 3,5 milyon dolarlık ev alan ve evlenmesi beklenirken ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı sosyal medyadan ayrılık açıklaması yayınlamıştı.

Ayrılık sonrası İstanbul'a dönenen Şeyma Subaşı biten ilişkisiyle ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 seneidr Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum"

PARİS'TE AŞK TAZELİYORLAR

1,5 yıl birliktelik yaşadığı Meedo Alsaloussi ile evlilik yolundaki ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Şeyma Subaşı ayrılığa dayanamadı. Şeyma ve Meedo yeniden barıştı. Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenildi. Meedo'nun Melisa ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.