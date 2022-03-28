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Şeyma Subaşı sosyetenin hızlı çapkınıyla yakalandı

Şeyma Subaşı sosyetenin hızlı çapkınıyla yakalandı

Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı, sosyetenin hızlı çapkını Hakan Sabancı Bebek'te yakalandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyor. Son olarak ikili Dila Tarkan'ın düğünü için Yunanistan'da almış ve orada da yakınlaştıkları iddia edilmişti. Gossippastane hesabının iddiasına göre ikili döner dönmez hemen buluştu.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalanınca sosyal medya yıkıldı. İkilinin fotoğraflarını görenlerin aklına hemen Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi geldi.

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Etiketler hakan sabancı şeyma subaşı aşk istanbul boğazı boğaz bebek
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