Şeyma Subaşı ve Mhammed Alsaloussi’nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Bir dargın bir barışık süren Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi ilişkisi tam evleniyorlar derken yine bitmişti. Ayrılığının nedeni ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından aradığı aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'de bulmuş, ikili geçtiğimiz yaz aylarında evlilik kararı almıştı. 14 Şubatı'da birlikte geçiren ve yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Subaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. İkilinin ayrılık nedeni ise ortaya çıktı.

Acul Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuk sahibi olan Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra önce İtalyan Dj Guido ile ilişki yaşadı.

Bu ilişkisini sonlandıran Subaşı, aradığı mutluluğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'de yakaladı.

İlişkilerinde bir dargın bir barışık olan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin 14 Şubat paylaşımları sonrasında evlenecekleri konuşuluyordu.

Dün ise Subaşı, ilişkilerinde aldıkları beklenmedik kararı sosyal medya üzerinden duyurdu.

Herkesi şaşırtan açıklama sonrası, bugün ayrılıkla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya atılan iddiaya göre, Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla sevgilisi Meedo'nun dedikodusu yaptı. Bu dedikoduyu öğrenen Mısırlı iş insanı, Subaşı'yla tartıştı.

ÖZÜR DİLEMEYEREK TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Tartışma büyüdü ve Subaşı özür dilemeyerek 'Ben Türkiye'ye dönüyorum' dedi ve ayrılık kararını açıkladı.

ALDIĞI ARABAYI GERİ İSTEDİ

Mısırlı iş insanından ise karşı atak gecikmedi. Meedo, Subaşı'na aldığı arabayı geri istedi.

Şeyma Subaşı, İtalyan Dj Guido ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'de buldu.

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, çoğu zaman ilişkilerinde iniş ve çıkış yaşadı.

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, 14 Şubat paylaşımlarıyla herkesin dikkatini çekmişti.

Hatta çiftin 14 Şubat'ta yaptığı paylaşım nedeniyle evleneceği bile konuşuluyordu.

ÜNLÜ ÇİFT AYRILDI

Ancak Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'den üzen haber bugün geldi.

KARARI ŞEYMA SUBAŞI DUYURDU

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift, bugün ayrıldıklarını açıkladı. Ayrılık kararını ise ilk olarak Şeyma Subaşı duyurdu.

"YAŞADIĞIMIZ ANLAŞMAZLIKLAR..."

Subaşı yaptığı paylaşımda, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 seneidr Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerin ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.