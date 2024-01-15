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Şeyma Subaşı yeni aşkı ile gündeme geldi

Şeyma Subaşı yeni aşkı ile gündeme geldi
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Meksika'da Formula E yarışlarını izlemeye giden Şeyma Subaşı iddialara göre Formula E CEO ile yeni aşka yelken açtı.

Şeyma Subaşı gerek paylaşımları gerek aşk hayatı gerekse Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle gündemden düşmüyor. Eski kocasına geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremeyen Subaşı, Dominik'in ardından Meksika'ya uçtu.

Subaşı'nın yeni aşkını duyanlar "Yine zengin sevgili bulmuş" yorumlarını yapmadan duramadı. İşte Şeyma Subaşı'nın sevgilisine dair iddialar...

YENİ AŞKI BAKIN KİMMİŞ

Meedo'dan ışık hızında boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Instagram'da 'kipkirmiziruj' isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Subaşı'nın yeni aşkı da oldukça zengin.

Meksika'da Formula E yarışlarını izlemeye giden Şeyma Subaşı'nın bunu yapmasının meğer bir sebebi varmış.

Sosyal medyada "kipkirmiziruj" isimli Instagram hesabının iddiasına göre, Şeyma Subaşı'nın Meksika'da olma sebebi Formula E CEO'suna gönlünü kaptırmış olmasıydı.

İddialara göre yeni aşk 53 yaşındaki Alejandro Agag. Şeyma Subaşı ve Agag'ın beraber bir yemekte pozunun olması da sosyal medyada iddiaları arttırdı.

Etiketler şeyma subaşı aşk yeni aşk
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