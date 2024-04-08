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Şeyma Subaşı'dan yatak pozu: Yalnız uyuyorum...

Şeyma Subaşı'dan yatak pozu: Yalnız uyuyorum...
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Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, "Yalnız uyuyorum" notuyla yataktan pozunu paylaştı.

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beş aylık evliliği kısa sürede biten Şeyma Subaşı tatillerini sürdürüyor.

Ramazanın başında "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" diyen Şeyma Subaşı tatil pozlarını paylaştı.

 Yatakta göğüslerini kitapla kapatarak poz veren Subaşı paylaşımına "Yalnız uyuyorum - sadece kitaplarımla" notunu düştü.

Şeyma Subaşı'dan yatak pozu: Yalnız uyuyorum... - Resim : 1

"NASIL GEÇİNİYORSUN?" SORUSU

Bir takipçisi Subaşı'nın pozlarına "Şeyma nasıl geçiniyorsun oralarda? Ailen akrabalarınla görüşüyor musun? Bu hayatı çok uzak farklı farklı ülkelerde yalnız yaşıyorsun? Neyle geçiniyorsun arkadaşların var mı oralarda aklımda mantıklı sorular" yazmıştı.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı ise "Allah bilir" yanıtını vermişti.

Etiketler şeyma subaşı yatak poz
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