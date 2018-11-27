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  3. 27 Kasım 2018 12:14

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi ?

Acun Ilıcalı ile evlilikleri dün 8 dakiklada biten Şeyma Subaşı'nın yeni açtığı kafesine icra geldiği iddia edildi.

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi ?
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Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Marsilya'da evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanma kararı aldı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde gerçekleşen 8 dakikalık davayla 9 yıllık birlikteliklerine son verdi.

Boşanma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Evliliği yürütemedik, medenice boşandık" dedi.

Uçankuş'un haberine göre Şeyma Subaşı, boşanma davasından sonra soluğu yeni açtığı kafede aldı. Ancak Şeyma, ikinci bir şok daha yaşadı. Uçankuş'un haberine göre; Şeyma Subaşı mekan çıkışı yaptığı açıklamada işletmenin bir önceki mal sahibine icra geldiğini iddia etti.

Subaşı bu iddialara kısa bir açıklama yaptı ve kızı Melisa'nın karnının ağrıdığını söyleyerek otomobiliyle uzaklaştı. Subaşı, "Gerçekten, inanın icranın bizle alakası yok, mal sahibi ile ilgisi var" dedi.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ilgili sorulara yanıt vermekten ise kaçındı.

 

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