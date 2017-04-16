Şeyma Subaşı’na ‘poz verme, oy ver’ tepkisi

Acun Ilıcalı'nın sevgili Şeyma Subaşı'nın ABD tatili ve paylaştığı fotoğraflar başına dert oldu. Malum, Türkiye sandık başında. Sosyal medyada birbiri ardına düzenlenen kampanyalarda özellikle kamuoyunun önündeki isimlere oy kullanmaları yönünde çağrılar yapılmıştı.

Şeyma Subaşı tatilini kesip oy vermek için Türkiye'ye gelmediği için eleştiri oklarının hedefi oldu.

POZ VERME, OY VER

Şu sıralar Kaliforniya’daki yılın en büyük açık hava festivali Coachella’da olan Subaşı, dün akşam festivalden fotoğraflar paylaştı. Takipçileri ise Subaşı, ‘Oy kullandınız mı?’ sorusunu yöneltti. Bir takipçisi ise ‘poz verme, oy ver’ diyerek tepkisini gösterdi.

Subaşı’nın, Türkiye’ye gelip gelmediği henüz bilinmiyor.