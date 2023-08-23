Şeyma Subaşı'ndan ilginç iş ilanı

Instagram hesabından iş ilanı paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarını yönetebilecek birini aradığını duyurdu.

Sosyal medya hesabını ücretli aboneliğe açan Subaşı, iş ilanı paylaşarak "Sosyal medyama bakacak onları düzenleyecek birine ya da birilerine ihtiyacım var. Bir yardıma ihtiyacım var” dedi.

Bir video yayımlayarak yardımcı aradığını belirten Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istedim. Sosyal medyama bakacak onları düzenleyecek birine ya da birilerine ihtiyacım var. Bana uygun, doğal biri. Benimle aynı enerjiye sahip olacak. Bende hiç böyle biri olmadı, olmaya çalıştı ama sonra olmadı. Bir yardıma ihtiyacım var"