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Şeyma Subaşı'nın Kuran-ı Kerim paylaşımı olay oldu

Şeyma Subaşı'nın Kuran-ı Kerim paylaşımı olay oldu

Acun Ilıcalı ile olan evliliği sona erdikten sonra sosyal medya fenomenine dönüşen Şeyma Subaşı, Dubai tatili sonrası yaptığı Kuran-ı Kerim paylaşımıyla dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı.

Dubai turundan bol bol paylaşım yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bir şalla başını örttüğü fotoğrafını “Yallah Şeyma” notuyla paylaşarak dikkatleri üzerine çeken isim sonrasında ise sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.

Şeyma Subaşı, yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

 Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra bir süre sonra tekrar barışan Şeyma Subaşı, bu sefer Instagram’ın hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kuran-ı Kerim’den bir sayfa paylaşan ünlü isim, bu sefer İngilizce olarak okuduğunu söyledi. 

Etiketler kur'an-ı kerim kuran kuranı kerim şeyma subaşı paylaşım
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