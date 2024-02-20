Sibel Kekilli Türkiye yasağını kaldırdı
'Duvara Karşı', 'Game of Thrones', 'Karanlık Gece' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı.
Sibel Kekilli, 2017 yılında Instagram hesabındaki taciz yorumlarına tepki göstermiş, özellikte Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirterek Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti.
Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminde Sibel karakterini canlandıran ve Altın Ayı ile Altın Portakal başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen oyuncu Sibel Kekilli, Instagram Türkiye engelini kaldırdı.
Ünlü oyuncunun engeli kaldırmasıyla artık paylaşımları Türkiye'den de görülebilmeye başladı.
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