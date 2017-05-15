Skandal isim konuştu: ''Külodumu...''

Eurovizyon Şarkı Yarışması’nın finalinde, sahnede iç çamaşırını indiren Ukraynalı Vitaliy Sedyuk, bu hareketini şarkıcı Jamala’nın tanınırlığını artırmak ve şarkı yarışmasındaki güvenlik açığına dikkat çekmek için yaptığını iddia etti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de önceki gece düzenlenen Eurovizyon Şarkı Yarışması’nın finalinde, geçen yılın Eurovision şampiyonu olan Kırım Tatarı kökenli Ukraynalı sanatçı Jamala’nın şarkı söylemesi sırasında karşısına geçerek külotunu çıkartan Ukraynalı Vitaliy Sedyuk, bu eylemini Jamala’nın iyiliği için yaptığını savundu.

Gözaltına alınmasının ertesi günü şartlı olarak tahliye edilen Serdyuk, Ukrayna’nın Vesti gazetesine yaptığı açıklamada, kendisinin bu eylemiyle Jamala’nın şarkılarının reytingini ve satış oranını arttırmayı amaçladığını söyledi. Jamala’yı ve onun şarkılarını sevdiğini söyleyen Serdyuk, bu olay sayesinde Jamala’nın daha fazla kişinin aklında kalacağını ifade etti.

GÜVENLİ ZAFİYETİNE DİKKAT ÇEKMİŞ

Ukraynalı fanatik, sahnede böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin diğer nedeninin ise güvenlik zaafını ortaya koymak olduğunu iddia ederek, Ya benim yerimde, elinde sahneye bıçakla çıkan biri olsaydı o zaman ne olurdu? Ben, bu zaafı göstermiş oldum," dedi.