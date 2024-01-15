Survivor'u karıştıran SMS ortaya çıktı! Seda Aktuğlu'nun yazdıkları şoke etti

Survivor All Star 2024'e damgasını vuran "SMS" skandalında Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da tanımadığı bir kişinin cep telefonundan attığı SMS ortaya çıktı.

Dominik polisinin Survivor'da yarışan yarışmacıları uçaktan indirip sıraya dizmesi olayı gündeme bomba gibi düşmüş, Acun Ilıcalı çok sert bir tepki göstermişti.

Konuyu ada konseyine taşıyan Acun Ilıcalı olayın perde arkasını canlı yayında anlatmıştı. Acun Ilıcalı, "Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor, efendim diyorum. Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almışlar diyorlar" ifadelerini kullanarak olaya tepki göstermişti.

Acun Ilıcalı bu bölümde Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülünden dönerken takımını zora soktuğu notu izleyicilerle paylaştı.

Ilıcalı "Seda şöyle yazmışsın; baba, Begüm ve Damla bizi gördü" dedi. Seda babam yanımda değil ki 'biz' olsun diye cevap verdi. Acun Ilıcalı da dayanamayarak 'Müsade et o şaşkınlığı biz yaşayalım' ifadelerini kullandı. Seda'nın babasına 'prodüksiyondan ararlarsa ben asla mesaj yollamadım, asla' dediğini de izleyiciyle paylaşıldı.

Seda'nın Kolombiya dönüşünden tanımadığı kadına bıraktığı notta Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Seda, 'Bu notu babama lütfen iletir misin?" yazısının altına Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali olan SOS ifadesini kullandığı görüldü.

Kardeniz ile düelloya çıkacak

Öte yandan Survivor 2024 All Star'da dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Konseyde adı çıkan Seda Aktuğlu ikinci eleme adayı oldu. Seda ve Kardeniz düelloya çıkacak.

Ne olmuştu ?

TV8 ekranlarında yeniden başlayan Survivor All Star yarışmasının önceki hafta yayınlanan bölümünün tanıtım videosuna Acun Ilıcalı'nın "bizimkiler karakolluk olmuş" sözleri damgasını vurmuştu. Survivor yarışmacılarını karakolluk eden neden ortaya çıktı.

Survivor AllStar'ın ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.

Ilıcalı, Seda Aktuğlu'nun gittiği ödülde Kolombiya havalimanında bir kadına gidip, telefonu kullanma çabası içine girdiğini, bunu yaparken 'Beni kaçırdılar' gibi sözcükler ifade ettiği için tam emin olamamakla yarışmacıların olumsuzluk yaşadığını açıkladı.

Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.

Hakan Hatipoğlu ise, biraz toparlamak için söz istediğini belirterek, notu verdiği kızın annesinin 'Ben açım, ben zorlanıyorum gibi' Seda'nın birileri tarafından kaçırıldığını zannettiğini, uçağa bindiklerinde hiçbir sorun yaşamadıklarını, uçak Dominik'e geldiğinde uçakla bekletildiklerini, sonra bir polisin içeri girip arkaya doğru yürüdüğünü, kendilerinin de paniklediğini, yürüdükten sonra Seda'yı aldığını, kimsenin de müdahale etmesine izin vermediğini, bir yarım saat Seda'nın polise olayı anlattığını, sonra onlardan birisini istediklerini, Seda bir takım olduklarını söyleyince de herkesi uçaktan indirip kenara alıp duvara dizildiklerini ifade etti.

Tüm bu yaşananlara Acun Ilıcalı çok sinirlendi. Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” ifadelerini kullandı.

Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.