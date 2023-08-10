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Tan Taşçı trafik kazası geçirdi

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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.K. (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen M.B. yönetimindeki tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen E.K. ve yanlarındaki M.E. sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler trafik kazası tan taşçı kaza cip tır
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