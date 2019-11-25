Tolga Çevik'in bu itirafı sosyal medyayı salladı

Caner Özyurtlu’nun Youtube üzerinden yayınladığı 'Loş Sohbet' programının bu haftaki konuğu başarılı komedyen Tolga Çevik oldu.

Tolga Çevik, programda 2008 yılında bir seyirciyi sahneden kovduğunu itiraf etti. Komedyenin bu sözleri sosyal medyayı sallarken, Çevik’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tolga Çevik, “Ben 2008 yılında eşofmanla sahneye çıktığı için bir çocuğu kibarca kovduğumu biliyorum. 19 yaşında bir çocuk, altında eşofman var. Ben hakikaten çok sinirlendim. Kibarca anlattım ona ama. Dedim ki ‘Ben seni smokinle karşılıyorum, sen 1885 Ses Tiyatrosu’na eşofmanla mı geldin’ diyerek sahneden indirdim” dedi.

Çevik’in bu sözlerine “Gencecik çocuk kovulur mu?” diye tepki yağarken, herkes Cem Yılmaz’ın da eşofmanla sahneye çıktığını hatırlattı.

Fox TV’de 2018 yılında yayınlanan ‘Tolgshow’ programının 2. bölümüne Cem Yılmaz konuk olmuştu. Ancak ünlü komedyen de Tolga Çevik’in sahnesine eşofmanla katılmıştı.

Haliyle bu durumu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, “19 yaşındaki bir genci kovmak kolay! Cem Yılmaz’ı neden kovmadın?” tepkilerini dile getirdiler.