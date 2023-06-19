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  3. Trafik magandası ünlü oyuncuya kabusu yaşattı

Trafik magandası oyuncu Özgür Özberk'e kabusu yaşattı

Trafik magandası oyuncu Özgür Özberk'e kabusu yaşattı
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Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı sürücü tarafından darbedildi. Boyunluk taktığı fotoğrafını paylaşan Özberk, ''Kafama tekme yedim ve kaldırıma çarptım. Bu ülkede şansa yaşıyoruz, bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan'' dedi.

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasal Elma gibi dizilerde rol alan Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

"GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN, GEREKSİZ TARTIŞMAYA GİRMEYİN"
Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlatan oyuncu, duruma isyan ederek "Yay şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" dedi.

Sağlık durumu iyi olan oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun yorumları geldi.

Etiketler özgür özberk yaya şeridi şoför
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