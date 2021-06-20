Türkiye’den Eurovision için sürpriz hamle

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision yetkilileri tekrar bağlantıya geçildiğini söyledi.

Bu sene 65’incisi düzenlenen Eurovision’a Türkiye yine katılmadı. Ancak sosyal medya kullanıcıları yoğun şekilde Eurovision görüntüleri paylaşıp, yarışmaya duydukları özlemi dile getirmişti.

9 SENEDİR NEDEN KATILMIYORUZ?

Bununla birlikte “Türkiye yarışmaya neden katılmıyor?” tartışmaları da yeniden alevlendi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un soru önergesi üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye 1975'ten bugüne 34 kez yarışmaya katıldı. 2009'da yarışmanın değerlendirme yöntemi değişti. Sonuçları yüzde 50 tele oylama, yüzde 50 ulusal jüri belirlemeye başladı. TRT bu sisteme yönelik çekince belirtti. 5 ülkenin de her yıl doğrudan finale yükselmesi, eşitliğe aykırılık teşkil etti. Daha adil bir sistem kurulduğu taktirde yarışmaya katılım yeniden değerlendirilecektir'' Diye cevapladı.

TÜRKİYE KAPIYI ÇALDI

1975 yılında Semiha Yankı ile başlayan Eurovision macerası 2012’de Can Bonomo ile son heyecanı yaşamıştı. 2013 itibarıyla yarışmaya katılmayan Türkiye, Eurovision sahnesi için yeniden harekete geçti. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision yetkilileri tekrar bağlantıya geçildiğini söyledi.

“PUANLAMA SİSTEMİ DEĞİŞMEZSE…”

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu’na konuşan TRT Genel Müdür İbrahim Eren, “Puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız. Yönetim kurulumuz da hala aynı kararda devam ediyor. Bu arada Eurovision’la da görüşüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Avrupa Yayın Birliği'nin yeni Başdanışmanı Martin Österdahl’dan bahseden Eren, “Eurovision’un başına Kuzey Avrupa’dan çok iyi biri geldi. Bence bu sene çok başarılıydı. Uzun zaman sonra güzel bir yarışma yaptılar. Yeni gelenle bizim arkadaşlar görüşmeye başladı. Ne olur bilemem” dedi.

Açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU’nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadelerine yer verilmişti.