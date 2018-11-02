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  3. 02 Kasım 2018 10:11

Ülker ve Tamince aileleri dünür oluyor

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin çocukları hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Ülker ve Tamince aileleri dünür oluyor
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Fettah Tamince'nin 21 yaşındaki kızı Hatice Tamince ile Murat Ülker'in 25 yaşındaki oğlu Yahya Ülker geçtiğimiz günlerde aile arasında gerçekleştiren sade bir törenle nişanlandı. Düğün tarihi için 2019'un mayıs ayı planlandı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre, çiftin mayıstaki düğünden sonra balayılarını ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapımı kısa süre önce tamamlanan Rixos Saadiyat Island Otel'de geçirmeyi planladıkları ve İstanbul Çamlıca'da oturacakları belirtiliyor.

Hürriyet

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