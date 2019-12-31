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  3. 31 Aralık 2019 21:40

Ünlü model Bella Hadid üstsüz videosunu paylaştı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabı Instagram'dan üstsüz videosunu paylaştı. Video 3 milyona yakın görüntülenme aldı.

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Ünlü model Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş videosunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Hadid'in bu videosu 3 milyona yakın görüntülenme aldı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sınırları zorlamaya devam ediyor.

Instagram hesabında 27,5 milyon takipçisi olan Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, söz konusu video 3 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz ay Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürümüştü. Palmiye ağacının yanında pozlar veren Bella Hadid, benzer kareleri Instagram hesabından da paylaşmıştı.

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