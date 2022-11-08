Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ekibinde yer aldığı skeçlerle adından söz ettiren Metin Yıldız sabaha karşı evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan Metin Yıldız, cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

İki gün hastanede kalan Metin Yıldız dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.