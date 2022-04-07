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Ünlü şarkıcı Koray Candemir’in annesi 9. kattan düşerek öldü

Ünlü şarkıcı Koray Candemir’in annesi 9. kattan düşerek öldü

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak’ta bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir’in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan acı haberini alan Sanatçı Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

İHA

Etiketler koray candemir kargo
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