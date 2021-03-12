Ünlü şarkıcı koronavirüse yakalandı!

Hepsi grubu ile adını duyuran ünlü şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı ve hastanede gözetim altına alındı.

Hepsi grubu ile adını duyuran ve daha sonra müzik çalışmalarına solo olarak devam eden şarkıcı Gülçin Ergül'ün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ergül, "Covid-19’dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin. Bu işin şakası yok" dedi.