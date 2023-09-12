Ünlü şarkıcı rahatsızlandı, 6 konser birden iptal edildi

Dünyaca ünlü rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle 6 konseri iptal edildi.

ABD'nin efsanevi rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ın ses tellerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Grup, Tyler'ın rahatsızlığı nedeniyle altı konserini ertelediğini açıklayarak, yeni konser tarihlerini de duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre; Steven Tyler da Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki otuz gün boyunca şarkı söylememem konusunda doktordan kesin talimat aldığımı söylemekten üzüntü duyuyorum. Cumartesi günkü konser sırasında ses telimde hasar oluştu ve bu hasar daha sonra kanamaya neden oldu. Geri gelip size hak ettiğiniz performansı sunabilmemiz için birkaç buluşmayı ertelememiz gerekecek" dedi.

Ertelenen konserler Detroit, Chicago, Washington, Toronto, Raleigh ve Cleveland'de gerçekleşecekti. Yeni konser tarihlerinin Ocak ve Şubat 2024 olduğu belirtildi.