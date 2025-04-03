X, iki ünlü oyuncunun hesaplarını kapattı
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Boykot çağrısı yapan oyuncu Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesapları kapatıldı.
Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy, boykot yaptıkları gerekçesiyle X hesaplarının kapandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer “Twitlerim amacına ulaşmış demek” yazarken Alican Yücesoy da “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de” yazdı.
Alican Yücesoy, “Önce X’i boykot etmemiz gerekiyordu belki de. Beni oralarda ararsanız artık bulamayacaksınız' şeklinde paylaşım yaptı.
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