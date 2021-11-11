Zeynep Tokuş yoga pozuyla sınırları zorladı

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş son pozuyla sınırları zorladı.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, artık ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürdürüyor.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Tokuş, bu yolda harcadığı çabayı paylaşmayı sürdürüyor.

Egzersiz yaptığı anları ve esnek pozisyonları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



"Bedenlerimizi esnetmeyiz"

Sınırları zorlayan Tokuş, son olarak esnekliğini gözler önüne serdiği pozu, "Bedenlerimizi esnetmeyiz. Zihinlerimizi esnetiriz, bedenimiz uyum sağlar" notuyla paylaştı.

Yogada oldukça zor bir pozisyondaki halini Instagram'dan yayınlayan üç çocuk annesi olan Tokuş'un paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.