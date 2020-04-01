Çin'deki TRT Haber'deki görüntülere tepki: 1 Nisan şakası mı ?

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, TRT Haber'deki görüntülerle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Böyle gerçek dışı video ve yalan haber yapmak, 1 Nisan şakası mı? Bir devlet kanalına yakıştırmadık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada kullanılan görüntülerin Endonezya'da kaydedildiği belirtildi.



TRT'de dün, virüsün kaynağı olduğu belirtilen yabani hayvanlar kastedilerek Çin'deki yabani hayvan satışı ve yenilmesinin devam ettiğine ilişkin bir haber yayımladı.

‘Uyarılara rağmen Çin'deki alışkanlıklar son bulmuyor’ başlıklı haberde, “Koronavirüsün yarasa ve pangolinlerde ortaya çıktığı belirtiliyor. Özellikle pangolin Çin'de lezzetli olduğu gerekçesiyle çok tercih edilen bir hayvan” ifadeleri yer aldı.

Haberde, yabani hayvan yiyenlerin görüntüleri de yer aldı.

ÇİN’DEN SERT YANIT

Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TRT'nin haberini yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da etiketleyen Başkonsolosluk Sözcüsü şikayet mesajını profiline de sabitledi.

Sözcü, haberde kullanılan yabani hayvan yiyen insanlar görüntüsünün Çin'de çekilmediğini, görüntülerin Endonezya'ya ait olduğuna ilişkin ekran görüntülerini de paylaştı.



Başkonsolosluk Sözcüsü'nün mesajında “TRTHaber, kullandığın video Çin'de çekilmedi. Yarasa ve pangolin soframızda yok. İlk vakası bildirilen denizürünleri pazarı açılmadı. Böyle gerçek dışı video ve yalan haber yapmak, 1 Nisan şakası mı? Bir devlet kanalına yakıştırmadık” ifadelerini kullandı.

EURONEWS’E DE BENZER TEPKİ GELMİŞTİ

Başkonsolosluk Sözcüsü daha önce Euronews’in internet sitesinde yer alan bir habere de benzer bir tepki göstermişti. Haberde corona virüsünün yayıldığı vahşi hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddia ediliyordu.

Sözcü bu habere “Eyyy Euronews” şeklinde tepki göstererek görüntülerin eski olduğunu belirtmişti.