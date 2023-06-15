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Cumhuriyet gazetesinde sürpriz gelişme

Cumhuriyet gazetesinde sürpriz gelişme
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Para karşılığı manipülatif yayın yapıldığı iddiasını doğrulayan ve vakıf yönetimiyle karşı karşıya gelen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun ismi gazetenin künyesinden çıkarıldı.

Adını Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu, Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'te son günlerde yeni bir tartışma yaşanıyor: "Para karşılığı manipülatif yayın."

Soruşturmayla ilgili olarak yönetim tarafından yapılan ilk açıklamada herhangi bir isim anılmamış, ancak "Gazetemiz içinde son günlerde yine bir 'ele geçirme' girişimi yaşanmıştır", "Tehdit, şantaj, baskı gibi hukuk dışı yollarla Cumhuriyet gazetesini ele geçirme hareketi başarılı olamayacaktır" ve benzeri suçlayıcı ifadeler yer almıştı. 

 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ise bunun aksine dün kişisel Twitter hesabında iddiaları doğrulayan bir açıklama paylaşmış ve detayları anlattığı köşe yazısının gazetede yayınlanmadığını duyurmuştu. 

Tartışmalar sürerken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mollaveisoğlu'nun adının künyeden çıkarıldığı görüldü. Gazetecinin resmi olarak görevden alınıp alınmadığıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmış değil. 

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