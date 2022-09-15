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Halk TV'de üst düzey ayrılık

Halk TV'de üst düzey ayrılık

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ayrılığını Twitter hesabından duyurdu.

Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar.  Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV,  yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu..." dedi. 

CNNTürk'te haber müdürlüğü, HaberTürk'te genel yayın yönetmenliği, Haber Global'de kurucu genel yayın yönetmenliği yapan Suat Toktaş, ayrılığının nedeniyle ilgili izahatte bulunmadı. 

Etiketler halk tv suat toktaş genel yayın yönetmeni
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