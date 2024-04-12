İsrail TRT ekibine saldırdı: Tepki yağdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı. Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınayarak, "Bu bir terördür. Bu terörün durması, batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasının hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekti.

En son Gazze'deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracının İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradığını aktaran Altun, saldırıda bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada'nın ağır yaralanarak ameliyata alındığını, TRT Arabi muhabiri Sami Berhum'un ise olaydan yara almadan kurtulduğunu anımsattı.

Altun, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Bu bir terördür. Bu terörün durması, Batı dünyasının bir an evvel bu vahşete karşı çıkması gerekmektedir. İsrail katliamlarının görünmemesi için gazetecileri hedef almakta, basın özgürlüğüne saldırmaktadır. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı kayıtsız kalması da İsrail'i cesaretlendirmektedir. Artık yeter. Uluslararası toplum, gözlerimizin önünde cereyan eden vahşete karşı harekete geçmelidir. Bu sistematik saldırılara karşı sessiz kalanlar, İsrail'in soykırım suçuna ortak olanlardır. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırılarını kınıyor, kameraman Sami Şahada kardeşimize Allah'tan şifalar, TRT ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

CHP LİDERİ ÖZEL SALDIRIYI LANETLEDİ

CHP Genel Başkanı Özel, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine acil şifalar diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetleyerek, "Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

TRT GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına ilişkin açıklama geldi. Sobacı, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampını bombalamasıyla ilgili, şu bilgileri paylaştı:

"Katil İsrail, Nuseyrat Kampı'nda TRT Arabi ekibimizin aracını hedef aldı. Maalesef freelancer kameramanımız Sami Şahada ayağını kaybetti, şu an ameliyatta. Muhabirimiz Sami Berhum'un durumu çok şükür iyi. Hiçbir ahlaki, hukuki, insani sınırı olmayan İsrail vahşetini lanetliyorum."