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  3. Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu... Ünlü gazeteciye beraat

Merdan Yanardağ beraat etti

Merdan Yanardağ beraat etti
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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Merdan Yanardağ, bir gazetede 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yayımlanan "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarında Cumhurbaşkanı'na yapıldığı öne sürülen ithamlar nedeniyle bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Yanardağ'ın avukatı ve şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da katıldı. 

Duruşma savcısı, önceki celse Yanardağ hakkında cezalandırılmasını talep ettiği mütalaasını tekrarladı. Şikayetçi Erdoğan'ın avukatı da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Merdan Yanardağ ise "Yazıların hiçbirinde hakaret anlamına gelebilecek tek bir sözcük yoktur. Yazıların içeriğinde araştırma ve analiz yapılmaktadır. Aynı zamanda sosyoloji doktoruyum. Yazı serisinde faşizm ve İslamcı faşizmin karşılaştırma analizini yapıyorum. Hakkımda dava açılması bu tarz analiz çalışmalarını engeller ve siyasi otoriteyi eleştiremez hale geliriz" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme, Merdan Yanardağ'ın "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yüklenen suçun kanunda suç olarak tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraatine karar verdi.  

DHA

Etiketler merdan yanardağ cumhurbaşkanına hakaret beraat
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