Müge Anlı'nın programında skandal görüntüler!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 88 yaşındaki kadının gördüğü şiddet, kesintisiz ve sansürlenmeden yayınlanması tepki çekti.

Hükümete yakın ATV’de, Müge Anlı’nın programında yine skandal görüntüler ekranlara yansıdı. Anlı’nın programında, 88 yaşındaki Fadime A.’ın gördüğü şiddet, kesintisiz ve sansürlenmeden ekrana getirildi. Yaşamını yitiren Fadime A.’nın gördüğü işkence, yetişkinler ve çocukların aynı anda televizyon seyrettiği saatlerde yayınlanması, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın tepkisini çekti.

CHP kontenjanından RTÜK üyeliği yapan İlhan Taşcı, üst kurula bir başvuruda bulunarak ATV hakkında yaptırım uygulanmasını istedi. 88 yaşındaki bir kadının işkence görüntülerinin yayınlanmasını “kabul edilemez” bulan Taşcı, “Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” şeklindeki kanun hükmünün ihlal edildiğini ifade etti.

"BU İHLALE ORTAK"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in ATV’deki ihlalleri görmezden gelmesini eleştiren Taşcı, şunları vurguladı:

“Yaşlı kadının bu dayaklar neticesinde öldüğü haberine yer verilmesi sonrası, kayınvalidenin elbiselerini giyen başka bir gelininin cenazenin etrafında halay çektiği görüntüler de defalarca ekrana getirilmiştir. Bu görüntüler program süresince ekranda sürekli tekrarlanarak ve hiçbir flulaştırma uygulanmadan yayınlanmıştır. Toplumda da büyük infiale neden olan bu yayın ile söz konusu medya hizmet sağlayıcının yayın etik ilkelerini hiçe saydığı, şiddete zemin hazırladığı ve bu ihlale ortak olduğu açıktır.”

"BELLİ KANALLAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

İlhan Taşcı, şunları söyledi:

“RTÜK, kurgu olan dizilerde kadınla erkeğin en ufak yakınlaşmasını milli ve manevi değerlere aykırı bularak iktidara yakın kanallar dışındaki tüm televizyonlara ceza yağdırıyor. Aynı RTÜK, 88 yaşında engelli bir kadının gelinleri tarafından dövülme görüntülerini en ufak flulaştırma gereksinimi bile duymadan günlerce yayınlamasında ne insani, ne vicdani ne de hukuki hiçbir sorun görmüyor. Oysa RTÜK Yasasında, yayınların engellilere karşı istismar içeremeyeceği ve şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacağına ilişkin açık hüküm var. RTÜK yönetimi, toplumsal çürümeyi derinleştiren, kadına şiddetten enseste kadar pek çok yozlaşmayı sıradanlaştıran içerikleri görmezden geliyor, yapılan şikayetler üzerine de harekete geçmiyor. Şikayete bile gerek yok aslında, RTÜK resen harekete geçebilir. Ancak sırf belli kanalları siyasi saiklerle görmezden geliyorlar.

88 yaşında engelli, güçsüz bir kadının öldüresiye dövülmesi günlerce canlı yayınlanıyor, yetmiyor cenazesinin başında oyunlar oynuyor gelinler. Milli ve manevi değerlere önem verdiğini söyleyen hiç kimse bundan rahatsızlık duymuyor. Ebubekir Şahin de bu yayınları görmezden geliyor. Bu yayınlar hangi milli ya da manevi değere sığıyor?”