  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi

Spikerin kıyafeti dikkat çekti: TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi

Güncelleme:

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini aktaran TRT Haber spikeri, ''Vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun'' ifadelerini kullandı. TRT spikerinin kıyafeti 15 Temmuz hain darbe girişiminde bildiri okutulan Tijen Karaş'ı akıllara getirdi.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. TRT Haber, Gülen'in ölüm haberini saat 09:26'da izleyicilere "son dakika" gelişmesi olarak aktardı.

"İYİ BİLMEZDİK, HAKKIMIZ HARAM OLSUN"

Canlı yayında haberi veren spiker ise "Tüm ömrü Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpas kurmakla geçen, vatan haini, din düşmanı terörist Fethullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun" ifadelerini kullandı.

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Spikerin yayındaki sözleri kadar giydiği kıyafet de kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Spikerin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ekranlarında FETÖ'nün 'darbe bildirisini' okuyan Tijen Karaş'ın giydiği takım elbisesine benzer bir kıyafet tercih etmesi, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yaşanan gelişme üzerine çok sayıda kullanıcı mesajlarında "Tesadüf mü, planlı mı?" sorusunu yöneltti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini aktaran TRT Haber spikeri, ''Vatan haini, din düşmanı terörist Fetullah Gülen öldü. İyi bilmezdik, hakkımız haram olsun'' ifadelerini kullandı. TRT spikerinin kıyafeti 15 Temmuz hain darbe girişiminde bildiri okutulan Tijen Karaş'ı akıllara getirdi.

Etiketler TRT Haber trt spikeri tijen karaş darbe bildirisi fetö Fetullah Gülen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deha'nın İmresi Melis Sezen sınıfta kaldı: ''Seksi görüneceğim diye...'' Deha'nın İmresi Melis Sezen sınıfta kaldı: ''Seksi görüneceğim diye...'' Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti Fethullah Gülen'i kumpas davalarının yıldönümünde ''öldürdüler'' Fethullah Gülen'i kumpas davalarının yıldönümünde ''öldürdüler'' Abdurrahman Dilipak'tan ortalığı karıştıran Fetullah Gülen paylaşımı Abdurrahman Dilipak'tan ortalığı karıştıran Fetullah Gülen paylaşımı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü Gözler FETÖ'cü isimlere çevrilmişken... Hakan Şükür teröriste rahmet diledi Gözler FETÖ'cü isimlere çevrilmişken... Hakan Şükür teröriste rahmet diledi Türk Lirası'na faizde 7 banka yüzde 50 sınırını aştı Türk Lirası'na faizde 7 banka yüzde 50 sınırını aştı
Angelotti, Arda Güler'in üstünü çizdi Angelotti, Arda Güler'in üstünü çizdi Şeyma Subaşı artık hiç olmadığı kadar cesur Şeyma Subaşı artık hiç olmadığı kadar cesur FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Gülen'in son anlarını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Gülen'in son anlarını anlattı Eşine bunu yapan yanar: Mahkemeden bir emsal karar daha Eşine bunu yapan yanar: Mahkemeden bir emsal karar daha İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu Beyaz kabusa hazır olun: Tam yarım asır sonra geri geliyor Beyaz kabusa hazır olun: Tam yarım asır sonra geri geliyor Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltına alındı Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltına alındı Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Cesedi de dert oldu: Örgüt içinde ''cenaze'' kavgası çıktı Cesedi de dert oldu: Örgüt içinde ''cenaze'' kavgası çıktı