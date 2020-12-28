Yandaş medyaya ceza yok! 100 binde 1 !

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, “tarafsızlık” eleştirilerine konu olan kurulun 2020 yılı karnesini açıkladı. Taşcı’nın hazırladığı rapora göre, 2020 yılı boyunca iktidara yakın kanallara yalnızca 400 bin TL para cezası verilirken eleştirel yayın yapan kanallara ise bu durumun tam 25 katına denk düşen 10 milyon TL’lik ceza kesildi.

Cuhmuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre hakkında 102 bin 500 şikâyet yapılan ve yılın en çok şikâyet edilen kanalı olan ATV’ye ise yalnızca bir kez idari para cezası verilmesi dikkat çekti. Taşcı’nın hazırladığı rapora göre, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, Kanal 7, TV Net, TGRT Haber’le ilgili bir yıl boyunca hiçbir dosya görüşülmedi ve hiçbirine ceza verilmedi.

Bir yıl boyunca 102 bin 500 şikâyetle RTÜK’e en çok şikâyet edilen kanal olan ATV hakkında ise üst kurul gündemine yalnızca 2 dosya alındı. Bu kanala bir kez “Türkçenin kaba kullanımından” uyarı yaptırımı, bir kez de “ailenin korunması”na aykırılıktan idari para cezası verdi. Kanalla ilgili bunun dışında hiçbir dosya görüşülmedi.

ATV’ye verilen para cezası, beyan ettiği reklam geliri üzerinden 400 bin TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde, RTÜK, Tele 1 hakkında 16 idari para cezası, 8 gün boyunca 2 program durdurma ve bir kez de 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere 19 kez ceza verildi.

RTÜK, Halk TV’ye 12 kez idari para cezası, 10 gün boyunca süren 2 program durdurma, bir kez de 5 günlüğüne ekran karartma olmak üzere toplam 15 yaptırım, KRT’ye 3 kez idari para cezası, FOX TV’ye 9 kez idari para cezası verilirken, bir kez de 3 ana haber bülteni durdurma cezası verdi.

İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına kesilen idari cezaların parasal karşılığı ise kayıtlara yaklaşık 10 milyon TL olarak geçti. Habertürk de cezalardan en fazla pay alan kanallardan oldu. Kanala bir kez uyarı, 5 kez idari para cezası, bir kez de 5 günlüğüne program durdurma cezası verildi.

HAKSIZ BEDELLER

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Taşcı, “Bu kanallar arasındaki temel fark, sadece iktidarı haberlerinde övenler ile yerenler. Bu kadar açık ve net.

RTÜK aracılığıyla verilen mesaj açık: Ben seni yaşatmayacağım, halkın haber alma hakkına kulak tıkayacağım, iktidarı eleştireni yaşatmayacağım; Saray’ın ve iktidarın nefesi, sesi olanları da koruyup kollayacağım, reklamlara boğacağım. 2020, RTÜK açısından iktidarı eleştirmenin, sorgulamanın ekonomik bedelinin en ağır, haksız, adaletsiz şekilde ödetildiği bir yıl oldu” dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i de eleştiren Taşcı, “Basın ve ifade özgürlüğü ortamını sağlamakla görevli RTÜK, artık basın özgürlüğünün önünde bir engele dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

