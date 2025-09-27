  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı!

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı
Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı. Finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapmasına ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı. Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu kararla birlikte tüketicilerin akaryakıtlara ilişkin kampanyalara erişimi aynen korunurken ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilecek diğer finansal kampanyalardan da yararlanabilmelerine imkan sağlanmış olacak.

EPDK’dan yapılan açıklamada, çalışma kapsamında finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine yönelik kampanyalarda düzenlenebilmesi değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya LPG olması şartı ile, tüketici lehine finansal faydalar sağlamasına yönelik farklı seçeneklerin de sunulmasının serbest bırakılmasına karar verilirken, tarafların gerekli hazırlıkları tamamlayabilmesine imkan sağlanması amacıyla kararın önümüzdeki yılın Nisan ayı itibariyle yürürlükte olması uygun görüldü.

İHA

text-ad
Etiketler akaryakıt benzin LPG motorin ücretsiz yakıt indirimli yakıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Çalışıyor olması ya da ev kadını olması fark etmez! Milyonlarca kadına erken emeklilik müjdesi! Çalışıyor olması ya da ev kadını olması fark etmez! Milyonlarca kadına erken emeklilik müjdesi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev içi güvenlik kamerasında Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev içi güvenlik kamerasında MasterChef'te Mehmet Şef'in üstüne yürüyen Çağatay için karar belli oldu MasterChef'te Mehmet Şef'in üstüne yürüyen Çağatay için karar belli oldu 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Diyarbakır Valisi'nden konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'e sürpriz telefon Diyarbakır Valisi'nden konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'e sürpriz telefon Ebru Gündeş'in sürpriz evliliği sürpriz bir şekilde sona erdi! Ebru Gündeş'in sürpriz evliliği sürpriz bir şekilde sona erdi!
İstanbul'da ''işkence, eziyet, cinayet'' iddiaları sonrası o bakımevi kapatıldı! İstanbul'da ''işkence, eziyet, cinayet'' iddiaları sonrası o bakımevi kapatıldı! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! İstanbul'da miras cinayeti: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da miras cinayeti: Ölü ve yaralılar var! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayete de ''iyi hal indirimi'' verildi! Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayete de ''iyi hal indirimi'' verildi! İstanbul'da turistlere ''sex bomb'' dansı yapan işletmeye baskın! İstanbul'da turistlere ''sex bomb'' dansı yapan işletmeye baskın! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti!