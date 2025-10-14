Otomobil devinden 5 meslek grubu için büyük indirim fırsatı

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Türkiye'deki kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Hyundai tarafından duyurulan kampanya ile birlikte 0 km araçlarda 5 meslek grubuna özel indirim uygulanacağı açıklandı.

Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenlere marka marka, model model sıfır km araç kampanylarını araştırırken Güney Koreli Hyundai'den sürpriz bir hamle geldi.

Hyundai "Özel Müşteri Desteği Programı" adlı altında başlattığı kampanyada 5 meslek grubu için özel indirimler tanımladığını duyurdu.

Hyundai'nin kampanyasından yararlanacak 5 meslek grubu da sağlık çalışanları, hakimler, savcılar, avukatlar ve öğretmenler olarak belirlendi.

Hyundai'nin 'Özel Müşteri Desteği Programı' kampanyasına dair otomotiv devinin internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Kampanya 01-31 Ekim 2025 tarihleri arasında tüm Hyundai yetkili satıcılarında, TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT ve TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT versiyonları için geçerlidir. Sağlık çalışanları, Hakim, Savcı, Avukat ve Öğretmenlere özel %2 oranındaki ilave indirimlerin kullanılabilmesi için gerekli evrakın Hyundai yetkili satıcısına ibraz edilmesi gerekmektedir.Belirtilen %2’lik ek indirim, aracın azami / maksimum kampanyalı satış fiyatı üzerinden ek olarak verilecektir. Gerekli evrak ve kampanyayla ilgili detaylı bilgi için Hyundai Yetkili Satıcıları’na danışabilirsiniz. Hyundai Motor Türkiye fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Kampanyalar, katılım gösteren Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Detaylı bilgi için size en yakın Hyundai yetkili satıcılarına ulaşabilirsiniz."